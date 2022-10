Um avião bimotor apreendido do tráfico de drogas será leiloado hoje (4) pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O lance inicial é de R$ 1,2 milhão, valor inferior ao de avaliação, segundo informações da pasta.





A aeronave é um modelo Mitsubishi UM-2B-60 Marquise, fabricada em 1980, de cor branca e com faixas azuis. A retirada deverá ser feita no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Os interessados podem acessar a página do leilão para participar.

Próximos leilões

No próximo dia 24, a secretaria leiloa seis apartamentos de luxo localizados na orla catarinense, sendo três em Balneário Camboriú, dois em Joinville e um em São Francisco do Sul. Será leiloado ainda um terreno de 21 mil metros quadrados (m²) também localizado em São Francisco do Sul.

Já no dia 25 de novembro, a pasta leiloa um navio cargueiro Srakane em Guarujá (SP), uma aeronave Robinson Helicopter em Curitiba e uma pousada com 1 mil m² quadrados de área construída em Urubici (SC).