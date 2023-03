Avião cai e atinge duas casas em BH

Um avião monomotor caiu no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (11/3). A aeronave atingiu duas residências. Além do piloto, uma passageira compunha a tripulação do monomotor. Militares do Corpo de Bombeiros encontraram a dupla desacordada e presa às ferragens.

Segundo os militares, o homem e a mulher são pai e filha. Ambos sofreram politraumatismo. Eles foram encaminhados ao Hospital João XXIII, na Região Leste da cidade, em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Moradores das casas atingidas não sofreram ferimentos.

Há risco de explosão no local e, por isso, bombeiros fazem trabalhos preventivos. O piloto, conforme os agentes, tem 60 anos. A mulher, por sua vez, tem 33.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar se há risco para as estruturas dos imóveis. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também enviou profissionais ao local. Peritos da Polícia Civil já atuam nos desdobramentos do caso. Trabalhadores da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foram comunicados.

Ainda conforme os Bombeiros, não há informações a respeito do aeroporto de onde partiu o monomotor, tampoouco sobre o destino.

É o segundo acidente aéreo ocorrido na Grande BH neste sábado. Mais cedo, outro monomotor caiu em Sabará, tendo um bebê nascido há 3 dias entre os passageiros. Não houve feridos.

Aeronáutica prepara perícia

A Força Aérea Brasileira (FAB) já trabalha para começar a perícia na Rua Morro da Graça, palco do acidente no Jardim Montanhês. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticas (Cenipa), ligado à Aeronáutica, vai enviar um perito, que é major.

Assim que desembarcar no Aeroporto de Confins, na Grande BH, o major vai se dirigir diretamente ao local do acidente, onde irá avaliar as circunstâncias e identificar evidências que ajudem a identificar as causas da queda.

Aguarde mais informações