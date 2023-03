Avião cai em BH: Fuad vai pedir que Lula repasse área ao município

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, lamentou o acidente de avião, no Bairro Jardim Montanhês, Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (11/3). Pelas redes soiais, o gestor disse que irá reforçar o pedido de concessão do Aeroporto Carlos Prates ao município.

Com reunião marcada em Brasília na próxima terça-feira (14/3), Fuad prometeu levar o assunto novamente ao conhecimento do governo Lula. "Não podemos mais permitir que acidentes assim aconteçam", escreveu.

Ele também voltou a manifestar o interesse da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em usar o terreno para geração de emprego e moradia, após o aeroporto ser desativado. "Sigo com a minha proposta de utilizar a área do aeroporto para construção de moradias, parques, escolas, centros de saúde e toda infraestrutura urbana necessária para a população", frisou.

A proposta é destinar parte da área, próxima ao Anel Rodoviário, para indústria e logística. A outra receberia um parque e 2.000 moradias populares, com aparelhos básicos como postos de saúde, creches e centro comercial.

Após diversas prorrogações do prazo para encerramento das atividades, a expectativa era de que as atividades fossem encerradas em dezembro do ano passado, mas uma portaria estendeu o prazo até maio de 2023, tempo suficiente para mais um acidente.

Histórico de problemas

A região do entorno do Aeroporto do Carlos Prates se tornou palco constante de acidentes com quedas de aviões de pequeno porte. Pelo menos nove acidentes graves foram registrados nos arredores do terminal.

Um deles foi há quase quatro anos, quando uma aeronave caiu sobre carros no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. A queda deixou três mortos e três feridos. O avião havia acabado de decolar do Aeroporto Carlos Prates, tripulado pelo piloto e três passageiros.

A proximidade com o Aeroporto Carlos Prates faz com que os moradores do Jardim Montanhês, onde ocorreu o acidente deste sábado (11/3), e de bairros adjacentes vivam em estado permanente de atenção.