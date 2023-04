Avião da FAB voa em círculos sobre BH e causa mistério

O voo de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) deixou os moradores de Belo Horizonte curiosos na manhã deste sábado (29/4). Isso porque a aeronave ficou voando em baixa altitude e em círculos em ampla região da capital.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o avião sobrevoando BH baixa, o que sempre gera o medo de uma queda. O barulho da aeronave também assustou moradores.

O avião, modelo Embraer-IU 50, com registro FAB 3604, sobrevoou a região central de BH a uma altitude de cerca de 3.300 pés. O voo foi registrado pelo site Flight Radar 24.

Segundo informações passadas ao Corpo de Bombeiros, o voo era um exercício aéreo das Forças Armadas. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a FAB e com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e aguarda retorno.