Avião de igreja usado por tio de Damares é apreendido pela PF com 290 kg de maconha 

A ex-ministra da Mulher e da Família, a senadora Damares Alves confirmou que o avião que transportava 290 kg de maconha, apreendido pela Polícia Federal, pertence à igreja Quadrangular do Pará. O grupo religioso é liderado pelo pastor Josué Bergston, tio de Damares, e ex-deputado federal.

Conforme informou o jornal O Globo, em nota, a senadora afirmou que o “o ex-deputado federal Josué Bengtson é seu tio”, e que tomou conhecimento do caso “através da imprensa”. Ainda segundo a parlamentar, ela teria entrado em “contato com a família e foi informada que a denúncia à Polícia Federal sobre uma carga suspeita carregada na aeronave foi realizada pelos responsáveis pelo avião, ou seja, pela própria Igreja”.

A apreensão foi realizada na manhã do último sábado, 27, em um hangar de voos particulares do Aeroporto Internacional de Belém. De acordo com a PF, a pessoa que estava prestes a transportar o carregamento de maconha foi preso em flagrante minutos antes da decolagem do monomotor. Ele teria corrido para fora do aeroporto, mas foi capturado.

A droga ocupava todo o espaço que sobrava na aeronave, além dos assentos para um passageiro e o piloto. O piloto não foi preso, pois não foi verificada participação dele no crime. A aeronave foi apreendida, assim como o celular do suspeito.

Ao g1, a Igreja Quadrangular do Pará declarou que o responsável pela limpeza da aeronave, um trabalhador terceirizado, teria acessado o avião sem permissão no dia anterior. O homem procurou o piloto querendo que ele levasse “algumas peças de trator para uma cidade no interior”, afirmou a entidade. Ainda conforme a igreja, a procedência da droga é desconhecida.

A aeronave é usada para levar pessoas doentes em caso de necessidade, segundo o filho de Josué, Paulo Bengtson, afirmou ao portal.