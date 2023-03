Avião de prefeito de Minas cai em Goiânia; duas pessoas morrem

Um avião que saiu de Taiobeiras, no Norte de Minas , caiu em um sobrado em Goiânia, capital de Goiás, nesta quarta-feira (22/3), segundo informações do Corpo de Bombeiros . A aeronave pertence ao prefeito da cidade mineira, o empresário Denerval Germano da Cruz (PSDB), em sociedade com a empresa das duas pessoas que morreram no acidente . O político não estava a bordo.