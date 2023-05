Avô é preso suspeito de estuprar o neto na festa da família em MG

A Polícia Civil prendeu um homem, de 55 anos, suspeito de estuprar o neto de apenas oito anos, em Guaxupé, no Sul de Minas, na terça-feira (2/5). Ele estava sendo investigado desde 11 de março, durante uma festa da família, quando teria molestado o neto.

A investigação conduzida pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) apontou que outros familiares do acusado, da mesma idade do garoto, também poderiam ser vítimas de estupro.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a apuração do caso apontou que a violência contra o menino acontecia desde que a criança tinha cerca de cinco anos. Os outros crimes, contra crianças da mesma idade, podem ter sido praticados na cidade de Guaranésia, que fica na mesma região em que o suposto estuprador foi preso.

De acordo com os policiais, ele aproveitava do parentesco com as crianças para cometer os atos de violência.

O homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.