Azeite, perfumes e eletrônicos: mais de R$ 100 mil em mercadorias ilegais são apreendidos em MG

Mercadorias apreendidas MGC-497 Campina Verde | Foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

Foi realizada a apreensão de mais de R$ 100 mil em mercadorias que estavam sendo transportadas ilegalmente do Paraguai, as quais foram encontradas em um veículo na MGC-497, na cidade de Campina Verde. Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do veículo foi detido.

Essa operação ocorreu no sábado (23) no quilômetro 159 dessa rodovia, que conecta Campina Verde a localidades como Prata, Iturama e Uberlândia. A carga apreendida inclui 95 celulares, 19 dispositivos assistentes virtuais, 10 pacotes contendo pen drives, quatro relógios e dois rádios.

Além dos produtos eletrônicos, também foram encontradas 20 caixas de perfume e cinco garrafas de azeite. Todos esses itens foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Uberaba.

De acordo com a PMRv, o motorista, um indivíduo de 36 anos e residente em Goiatuba (GO), foi igualmente conduzido às autoridades policiais para prestar esclarecimentos.