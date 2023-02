Bairros da Grande BH seguem sem luz nesta quarta (15/02)depois de temporal

Depois do temporal que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte no final da tarde dessa terça-feira (14/2), alguns bairros ainda estão sem energia na manhã de hoje.

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), ainda há um volume maior de atendimentos pendentes na região do Bairro Camargos em BH, e em Contagem nos bairros Eldorado, Santa Cruz, Industrial e Petrolândia, além de registros em Nova Lima. Ainda segundo a Cemig, também existem outros pontos isolados em outras regiões com registros de falta de energia.

Além das descargas atmosféricas e do granizo, a principal causa da falta de luz foram as quedas de árvores de grande porte, bem como objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos, que provocaram quebra de postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos. Estes serviços, que representam maior risco à população segundo a Cemig, estão sendo priorizados.

Equipes da companhia iniciaram os trabalhos para o restabelecimento de energia ainda na tarde de ontem e, neste momento, a empresa atua com reforço máximo de equipes, com centenas de profissionais atuando nos reparos.

Nesta manhã desta quarta-feira (15/2), a maior parte dos clientes afetados com a falta de energia já teve o serviço normalizado durante a madrugada.

As equipes vão continuar trabalhando nas ocorrências mais complexas, como retirada das árvores sobre postes e cabos, e a previsão é que todos os clientes afetados tenham o fornecimento normalizado até o fim do dia.