Balanço da PMRv aponta redução no número de acidentes no Carnaval

Houve redução no número de acidentes nas rodovias mineiras durante o período de Carnaval, em comparação com o mesmo período no ano anterior. Em 2022 foram 123 acidentes e este ano, 119. O número de mortes permanece o mesmo, com 10 casos registrados nos dois anos. os números são do balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Chama a atenção para os casos de flagrantes por embriaguez. Foram 730 nos cinco dias de operações da PMRv.

Para vistoriar todas as estradas, a corporação utilizou 2.202 homens, e sendo que o maior efetivo aconteceu no domingo, 478 homens. O total de viaturas empenhadas foi de 793.

Um total de 1.261 carros foram apreendidos e removidos. Foram recuperados 21 veículos roubados. Um total de 17 armas foram apreendidas. e foram cumpridos 19 mandados de prisão.

No combate ao tráfico de drogas, 12 flagrantes foram efetuados e também foram realizados 183 flagrantes de porte de drogas.