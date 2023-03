Baleado dá entrada em UPA e PM descobre envolvimento com morte em praça

Um dos envolvidos no assassinato de um jovem no Centro de Uberlândia, no fim de semana, foi preso pela Polícia Militar depois de receber atendimento por também ter sido baleado.

O crime, que aconteceu após uma briga envolvendo quatro pessoas na madrugada de sábado (4/3), na praça da Rui Barbosa, ocorreu em um dos pontos mais movimentados de Uberlândia, por conta de bares e boates no entorno.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi cercada por três homens durante uma discussão. Ele foi agredido pelos envolvidos e um deles atirou na cabeça do rapaz.

Ele alegou ter sido atingido por um disparo de arma de fogo em uma festa na cidade de Catalão (GO), a 100 quilômetros de Araguari.

O homem conseguiu sair da UPA antes da chegada dos policiais, mas foi encontrado no bairro Shopping Park, na zona sul. Abordado, ele teria confessado a participação no crime.

A polícia trabalha com a possibilidade de que o crime tenha sido motivado por conflitos entre organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas

A investigação da Polícia Civil ainda vai apurar quem são os demais envolvidos