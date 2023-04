Banco ‘sugere’ que funcionários não trabalhem com chulé, mau hálito e caspa

Uma cartilha com uma série de recomendações para conduta no ambiente de trabalho foi enviada aos funcionários do Banco Inter, e gerou polêmica nas redes sociais. Entre as exigências estão proibições como roupas com bolinhas, cabelo sem corte ou sujo, e caneta com tampa mastigada.

As sugestões, que 'devem ser evitadas a todo custo', incluem algumas exigências bem específicas sobre a aparência física dos funcionários, como lingerie marcando ou aparecendo, roupas amassadas ou furadas, unhas e sobrancelhas malcuidadas, chulé e mau hálito.

Entre as 14 recomendações da lista, enviada aos funcionários por e-mail, também há indicações para evitar o uso de películas de celular quebradas, capinhas sujas ou acessórios e bolsas "velhas".

Confira a lista completa:

Lingerie marcando ou aparecendo;

Roupas com peeling (as famosas bolinhas)

Roupas amassadas ou furadas, com manchas ou partes desbotadas;

Acessórios, calçados e bolsas velhas, sujas ou estragados;

Unhas e sobrancelhas malcuidadas;

Barba malfeita e cabelo sem corte;

Maquiagem borrada ou excessiva;

Cabelo sujo ou desarrumado;

Material de trabalho bagunçado, caneta com a tampa mastigada;

Cheiros fortes (excesso de perfume e mau odor);

Roupas com pelos de animais de estimação ou outros resíduos como pó ou caspa;

Telefone celular com capinha velha, partes sujas, película quebrada;

Mau hálito, chulé.

Após a repercussão, o Banco Inter disse que o texto foi revisado e passou por alterações. A instituição ainda afirmou, por meio de nota, que "respeita a individualidade de cada um de seus colaboradores".