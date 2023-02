Ladrão rouba malotes do posto Tigre em Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. Duas funcionárias do Posto Tigre, instalado na Avenida 17, no Platina, foram vítimas de um ladrão no final da manhã desta segunda-feira (06.fev.23). O ladrão abordou as funcionárias por volta das 11h30, na Rua João Alves Gouveia.

As vítimas foram abordadas logo após terem saído do posto com dois malotes.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar (PM), eram dois malotes — um com dinheiro em espécie e um com cheques.

O bandido vestia camiseta branca, calça jeans azul e capacete preto fechado, que portava uma arma de fogo e estava bastante agressivo, subtraindo os malotes.

O bandido fugiu em uma moto pela Rua Alan Charnley Bull. A PM busca por imagens de câmeras de segurança da localidade para tentar identificar o bandido.