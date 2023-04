Bandidos são presos depois de amarrarem bomba em gerente de banco; vídeo

Uma agência bancária na cidade de Sobrália, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi invadida por bandidos que anunciaram um assalto na manhã desta sexta-feira (28). Os criminosos fizeram a gerente de refém e amarram uma bomba nela.

Segundo a Polícia Militar que esteve no local, até o momento, dois autores do assalto já estão presos e foram apreendidas duas armas e munições. Já a gerente que estava sob custódia dos assaltantes conseguiu se desprender do artefato amarrado ao próprio corpo.