Barragem rompe, arrasta carro e maquinário em Araguari

Uma barragem rompeu em Araguari e cerca de 150 milhões de litros de água vazaram em uma fazenda do município do Triângulo Mineiro. Um veículo e maquinário caíram no reservatório e duas pontes foram atingidas. Uma plantação também acabou afetada. Ninguém se feriu.

represa artificial tinha capacidade de 300 milhões de litros de água e era usada para irrigação. Ela ficava em uma propriedade rural no KM 3 da rodovia MG 029.

Chuva e granizo: BH está em alerta de pancadas nesta segunda-feira (3/4) Uma caminhonete que passava pela barragem caiu na água e o motorista teve que fugir pela janela. Ele não se feriu, mas o automóvel ficou submerso. Uma patrola também ficou na água.

Ao extravasar a barragem a água destruiu parte uma plantação e chegou ao córrego Piçarrão. %u2063Cerca de 9 hectares de lavoura e 15 hectares de uma Área de Preservação Permanente (APP) foram atingidos. Houve danos em duas pontes próximas à barragem. Não havia produtos químicos na água.

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) informou que acompanha a ocorrência e, inicialmente, foi percebida alteração na turbidez do córrego por cerca de 15 km. A fazenda foi autuada, mas os valores ainda não foram calculados.

“Esclarecemos ainda que o reservatório não é passível de licenciamento ambiental, conforme norma vigente, contudo, o mesmo encontra-se dentro de propriedade licenciada. As causas do ocorrido ainda estão sendo apuradas. Uma perícia de engenharia será realizada no local para esclarecimento dos fatos. A propriedade será multada por danos ambientais e serão adotadas as medidas cabíveis para reparação dos danos causados”, diz a nota do Igam.