Barragem Santa Lúcia é esvaziada para manutenção

Moradores que passam pela barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, devem ter percebido que ela amanheceu vazia nesta quinta-feira (18/5). A intervenção, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), foi necessária para realizar reparos de erosões às margens da bacia.

Construída para evitar inundações durante o período chuvoso, a barragem tem capacidade para 100 milhões de litros de água e o esvaziamento parcial ocorreu durante a madrugada. Nesta manhã, a equipe do Estado de Minas flagrou funcionários da prefeitura atuando na manutenção da lagoa.

Segundo a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb), os trabalhos começaram nessa quarta-feira (17/5) e devem ser concluídos até o fim de maio. A barragem passa por manutenção todo ano durante o período de estiagem.

A intervenção também fará a manutenção dos vertedouros – estruturas hidráulicas utilizadas para controlar a vazão de água. Formada pelo represamento do Córrego do Leitão e do Arrudas, a barragem evita transbordamento e alagamentos, especialmente na avenida Prudente de Morais. A PBH não detalhou o total de investimentos nesses trabalhos.

O espelho d'água estará cheio novamente até o início de junho. "Após a conclusão dos serviços, o nível de água do reservatório será totalmente restabelecido", afirmou a prefeitura por meio de nota.