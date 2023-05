Batida entre carretas interdita a BR-381 por mais de 20 horas

Um acidente de trânsito, que aconteceu nesta segunda-feira (1/5), deixou a BR-381, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, interditada por mais de 20 horas, fazendo com que os motoristas tivessem de passar por um desvio até nesta terça-feira (2/5).

O acidente envolveu duas carretas, que bateram na altura do KM 159, próximo à Ponte do Córrego do Onça. Um dos veículos transportava 25 mil litros de combustível, o que gerou um grande incêndio. O motorista que carregava o líquido inflamável ficou preso às ferragens e morreu carbonizado.

A colisão aconteceu porque o baú refrigerado da carreta de frigorífico se soltou e ficou na via. O veículo que transportava combustível não conseguiu desviar a tempo e bateu na outra carreta.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local na madrugada desta segunda-feira para dar início às investigações, porém, devido à alta temperatura no local, não foi possível realizar a perícia, atrasando a liberação do trânsito na via.