Batida entre carro e caminhão mata motorista na MG-450

Um homem, de 50 anos, morreu em um acidente entre carro e caminhão na noite dessa quinta-feira (11/5), na rodovia estadual MG-450, em Guaxupé, no Sul de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima dirigia um Fiat Uno, que bateu de frente a um caminhão carregado com ração na altura do KM 12 da rodovia.

O motorista morreu no local do acidente. O condutor do caminhão não ficou ferido.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

As causas do acidente serão apuradas pela perícia técnica da Polícia Civil.