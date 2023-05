Batida entre dois ônibus deixa 17 feridos na Avenida Pedro I

Um acidente entre dois ônibus do Move deixou pessoas feridas na manhã desta terça-feira (23/5), na Avenida Dom Pedro I, altura do Bairro Vila Clóris, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 17 passageiros precisaram de atendimento, sendo que uma em estado grave. Três vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas pelos militares.

O motorista de um dos coletivos, que ficou preso entre a coluna do ônibus, chegou a ficar inconsciente após o impacto.

Os passageiros foram encaminhados para o Hospital Odilon Behrens e para o Hospital Risoleta Neves.

Além do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), equipes da BHTrans e da Polícia Militar estão no local.

Os dois coletivos fazem parte do Move Metropolitano.

Mais um acidente

Na semana passada, outro acidente entre dois ônibus do Move deixou ao menos seis pessoas feridas e interditou o Complexo da Lagoinha, na Região Central de BH. O acidente foi no viaduto A, que dá acesso à Avenida Oiapoque.

Três mulheres, de 34, 36 e 70 anos, foram levadas para o Hospital João XXIII. Duas mulheres, de 28 e 41 anos, foram encaminhadas para o Hospital Odilon Behrens. Um homem, de 47 anos, foi atendido na UPA Centro-Sul. O estado de saúde dos passageiros não foi divulgado.

Na Avenida das Américas, em Betim, um ônibus bateu na traseira de um caminhão e deixou sete pessoas feridas. A batida foi na altura do número 810 da avenida. O ônibus, que faz o trajeto Santo Afonso/Marimbá/Estação Eldorado, estava na primeira viagem do dia quando bateu na traseira do caminhão e ficou com a parte da frente destruída.

Quatro passageiros foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e três foram atendidos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.