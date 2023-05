Batida seguida de incêndio mata uma pessoa e fere quatro na MGC-120

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente seguido de incêndio na noite desse domingo (28/5), na MGC-120, em Santa Maria de Itabira, na região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças, conseguiram sair de dentro dos veículos antes que as chamas se espalhassem.

As vítimas foram encaminhadas para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde delas não foi divulgado.

Uma pessoa morreu carbonizada. Os bombeiros controlaram o fogo, que chegou a atingir a vegetação à margem da rodovia. Depois que a perícia realizou os trabalhos de praxe, o corpo da vítima foi retirado e entregue ao serviço funerário.

O rescaldo foi feito até a liberação total da rodovia. A Polícia Militar trabalhou no controle do trânsito. As causas do acidente serão investigadas.