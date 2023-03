Baú de carreta se rompe com 5 toneladas de material explosivo na BR-116

O baú de uma carreta que transportava 5 toneladas de material explosivo se rompeu e parte da carga caiu na BR-116, na altura do km 127, próximo a um posto de gasolina, no sentido Itaobim, cidade da região do Jequitinhonha, no interior de Minas Gerais. O fato ocorreu no fim da manhã dessa terça-feira (28).

De acordo com militares do Corpo de Bombeiros de Araçuaí, o motorista da carreta fez uma manobra brusca para tentar desviar de um carro que tentava uma ultrapassagem perigosa.

Leia também: Tragédia na BR-116: O passo a passo do acidente que matou 4 jovens em MG Segundo os bombeiros , a carreta não tombou e apenas o baú se rompeu. Não houve feridos no ocorrido. No carro, estava o motorista e um passageiro e eles estavam conscientes e sem lesões aparentes. O local foi isolado e a rodovia foi interditada nos dois sentidos, em uma distância de segurança em um raio de 800 metros.

Foi informado aos militares que a carreta havia saído do Espírito Santo e faria a primeira entrega do material em Feira de Santana, na Bahia e a segunda parada em Caaporã, na Paraíba. A empresa responsável foi acionada e ficou a cargo do transporte do material explosivo. Não havia nenhum sistema ou dispositivo de detonação junto à carga.