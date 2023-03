Bebê de 26 dias se afoga durante o banho e é salva pela PM em Contagem

Uma bebê de 26 dias – que se afogou na banheira enquanto a mãe dava banho nela – foi socorrida pela Polícia Militar na noite deste domingo (26/3), no bairro Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Conforme a PM, com o objetivo de lavar as costas da criança, a mãe virou a filha na banheira e não percebeu que a boca e o nariz dela ficaram imersos na água, o que ocasionou o afogamento

Os militares entraram na residência e aplicaram a manobra de Heimlich, que prevê a utilização das mãos para fazer pressão sobre o diafragma da vítima e assim provocar a desobstrução das vias respiratórias.

Posteriormente, a recém-nascida foi levada pelos militares ao Hospital Municipal de Contagem para avaliação médica. Conforme a corporação, a criança está bem.

Ao perceber que o engasgo é total e que, consequentemente, a criança não respira, é preciso começar as manobras o quanto antes, orientam as autoridades. Nesse sentido, além da Polícia Militar, os pais ou responsáveis legais podem obter orientações por telefone ao ligar para o Corpo de Bombeiros (193) ou Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no número 192.