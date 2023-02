Bebê de um ano é arremessado em capotamento de carro e sobrevive

Uma bebê de apenas um ano sobreviveu após ser arremessada para fora de um carro durante um capotamento na AMG-2545, em Veríssimo, no Triângulo Mineiro, no final da noite deste domingo (26/2).

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária, a bebê estava no colo da mãe, de 22 anos, no momento do acidente

O motorista, de 32 anos, que é pai da criança, foi preso em flagrante, já que o teste do bafômetro apontou nível de álcool no sangue dele, acima do permitido. Além disso, ele não tinha habilitação. O suspeito foi encaminhado para Delegacia da Polícia Civil (PC).

Ainda conforme a PM Rodoviária, a mãe da criança e o suspeito tiveram ferimentos leves.

Outro passageiro do carro, que é irmão do motorista, deixou o local do acidente antes da chegada dos militares.

Paciente está em observação e não corre risco de morte

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), na tarde desta segunda-feira (27/2), a paciente foi recebida, no plantão noturno de ontem (26/2), consciente, estável, orientada e em respiração espontânea. “Passou por exames e permanece internada no HC-UFTM, em observação”, complementou a nota.

Jovem desmentiu marido

O motorista relatou que antes do capotamento, consumiu bebidas alcoólicas em uma chácara com o irmão e a mulher , sendo que por volta das 18h, eles decidiram sair de carro para passear em Veríssimo.

Ele disse ainda que perdeu o controle da direção depois que um pneu estourou. Já a mulher, relatou aos militares que o marido dirigia em alta velocidade e que o acidente aconteceu porque ele não conseguiu fazer uma curva.