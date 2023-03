Bebê que morreu por desnutrição em Minas pesava pouco mais de 2 kg

O recém-nascido que morreu com sinais de maus-tratos nessa terça-feira (7/3), em Muzambinho, no Sul de Minas Gerais, pesava apenas 2,9 kg e estava com a fralda suja. Análises preliminares apontam que o menino estava com desidratação e desnutrição severa. A situação em que a criança foi encontrada foi relatada pelo delegado da Polícia Civil (PCMG) responsável pelo caso.

De acordo com as investigações, a família vivia em uma casa simples, com poucos móveis. No local, os policiais encontraram roupas e latas de cerveja jogadas no chão, uma camisa com respingos de sangue e uma lata de leite em pó vazia.

Em coletiva de imprensa, Adnan Cassiano Grava, delegado da Polícia Civil, afirmou que a inexistência de objetos para cuidados de crianças não foi encontrada. “No imóvel nós encontramos latas de cervejas, uma garrafa de pinga e uma lata de leite em pó, nada além disso. Não achamos fraldas. Encontramos ainda uma bolsa de criança contendo roupinhas, uns calçados, que provavelmente era do recém-nascido, e dentro dessa bolsa um dichavador”.

Ainda segundo a polícia, os pais são usuários assíduos de drogas . Além deles, foram ouvidas testemunhas, incluindo uma conselheira tutelar e um parente próximo. A mãe do menino tem outros dois filhos, de 3 e 6 anos.

