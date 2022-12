Veículo com 6 pessoas capota na saída de Uberlândia

Pneu do veículo estourou e motorista perdeu controle | Foto: Bombeiros/Uberlândia

Uberlândia, Minas Gerais. Um veículo Ford/Belina capotou na BR-365 — na saída de Uberlândia para Monte Alegre de Minas. O acidente ocorreu na tarde da última terça-feira (27.dez.22). O veículo estava superlotado.

Os bombeiros de Uberlândia foram acionados.

No local, os integrantes de uma família com 6 pessoas — sendo 5 adultos e uma criança de 5 anos— foram encontrados conscientes e orientados, com ferimentos leves. Segundo os bombeiros, três vítimas foram atendidas, avaliadas e encaminhadas à UAI Planalto. Outras 3 pessoas foram atendidas pelas equipes da Concessionária Ecovias.

Segundo a família, eles seguiam do Mato Grosso sentido Belo Horizonte quando o pneu traseiro estourou, e o condutor perdeu o controle da direção. Ainda segundo os relatos, o veículo invadiu o canteiro central que divide as pistas e capotou.