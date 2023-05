Belo Horizonte libera vacina contra gripe para toda a população

Nas farmácias, podem se vacinar as pessoas com mais de 13 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto ), pessoas imunossuprimidas, trabalhadores da área de saúde, pessoas com comorbidades, professores dos ensinos básico e superior, agentes das forças de segurança, das forças armadas e de salvamento. Também podem procurar as farmácias parceiras caminhoneiros , trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso , trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional.