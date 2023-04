Betim confirma primeira morte por chikungunya em 2023

prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , confirmou a primeira morte de um morador em decorrência da chikungunya em 2023. A cidade possui 82 casos confirmados da doença.

A paciente, de 88 anos, não teve o nome nem o estado de saúde revelados. Ela foi atendida no Hospital Regional de Betim. O óbito aconteceu no dia 27 de março, mas a causa foi confirmada apenas na última semana, depois que a amostra de sangue da paciente foi analisada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

A administração municipal reforça que o último Levantamento Rápido de Índices para o Aedes Aegypti apontou que 96% dos focos do mosquito transmissor da doença estão dentro das residências. Com isso, nesta quinta-feira (13/4), a prefeitura vai realizar um mutirão de combate ao vetor da dengue e da chikungunya. Os bairros que terão a ação são: Niteroi e Jardim das Alterosas.

“As áreas para a realização do trabalho foram definidas com base no dados do Levantamento Rápido de Índices para o Aedes Aegypti (LIRAa), que apontou que 96% dos focos do mosquito estão dentro das residências dos moradores, e nos índices epidemiológicos, que mostram um aumento do número de casos de dengue e chikungunya na região”, explicou o executivo municipal.

Durante a ação, Agentes de Combate a Endemias, equipes de limpeza da Ecos e da regional Alterosas vão percorrer os imóveis para vistorias com aplicação de larvicida, retirada de inservíveis que possam acumular água e para orientar a população sobre como evitar os focos do mosquito.

“A prefeitura vem intensificando as ações, mas não consegue combater o mosquito sozinha. Os moradores precisam participar ativamente dessa mobilização já que a maior parte dos recipientes encontrados com larvas são de fácil eliminação e estão dentro dos imóveis. Contamos com a colaboração de todos para proteger suas moradias, removendo inservíveis ou tampando bem os objetos que podem acumular água parada”, destaca a diretora de Vigilância em Saúde do município.

Situação em Minas

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, divulgado segunda-feira (10/4), Minas Gerais já registrou 14.945 casos confirmados de chikungunya. Até o momento, oito pessoas morreram em decorrência da doença e outros 15 óbitos estão em investigação.

Já em relação à dengue, 69.454 contaminações já foram confirmadas. Há 27 óbitos confirmados e 88 em investigação.

Quanto ao vírus Zika, até o momento foram registrados 200 casos prováveis. Há 14 confirmados para a doença e não há óbitos por Zika em Minas Gerais, até o momento.