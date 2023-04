Betim inicia campanha de doação de agasalhos a pets neste sábado

Com a proposta de arrecadar roupinhas, cobertores, caminhas e outros itens que possam ajudar a aquecer cães e gatos, a Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , deu início à Campanha do Agasalho Animal nesta semana, informou nesta segunda-feira (24/4) o Executivo municipal. O evento acontece no próximo sábado (29/4).

A iniciativa busca doações para animais atendidos pela Superintendência de Defesa Animal (Sepa). Logo, os donativos podem ser entregues na sede do próprio órgão, localizada na Rua do Rosário, 1.840, bairro Angola, das 8h às 17h. Além disso, no sábado, das 9h às 13h, cerca de 30 cães e gatos – entre adultos e filhotes – estarão disponíveis para adoção no local.