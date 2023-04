BH: alunos fazem manifestação para provar que escola é ‘ambiente seguro’

Estudantes e professores da Escola Estadual Professor Affonso Neves, no bairro São Francisco, região da Pampulha, em BH, fazem manifestação, na tarde desta quarta-feira (12/4), para mostrar que a escola é um ambiente seguro.

Com balões brancos e cartazes nas mãos, os estudantes caminharam em silêncio pelo quarteirão da escola. Ao final da caminhada, os cartazes foram colados nos muros da entrada do local.

Lugar de conhecimento e relacionamento

O organizador da manifestação é Fábio Militão, professor de Educação Física e Projeto de Vida da escola. Ele conta que a intenção do ato é mostrar que a escola ainda é o ambiente mais seguro para crianças e jovens, apesar dos acontecimentos recentes. “Nosso intuito também é desmistificar a ideia de que é um local ruim.”

Segundo ele, as escolas são locais para a construção de conhecimento e de relacionamento social.

O professor conta que a escola Professor Affonso Neves nunca teve episódios de violência. “A comunidade aqui é muito amiga, família. Temos crianças de várias regiões periféricas aqui do entorno e o clima nunca foi de rivalidade, pelo contrário, são todos muito amigos. A escola acaba sendo um local de união de todos”, frisou.

A estudante do 9° ano do ensino fundamental, Júlia Faria, de 14 anos, disse que a ideia da manifestação é dar tranquilidade para as pessoas que estão com medo de frequentar as escolas, por causa das ameaças recentes.

“Andam acontecendo muitos ataques nas escolas. Infelizmente, hoje em dia, a violência está muito presente. Mas, estamos aqui para mostrar que, pelo menos aqui na escola, está um clima tranquilo. Quase todo mundo se conhece, conversa. Então não corre risco de termos esses ataques”, afirma.

A adolescente conta que os alunos ficam na escola em tempo integral, por isso, a unidade de ensino é como uma ‘segunda casa’. “Eu me sinto segura aqui.”

A aluna do 8° ano do ensino fundamental, Emanuelle de Fátima, de 13 anos, concorda com a amiga. “Nossa escola tem um ambiente muito acolhedor. Com certeza, tem algumas pessoas com medo de vir por causa desses ataques, mas aqui não vai acontecer algo parecido.

Ela conta que tem acompanhado os vídeos com ameaças que circulam nas redes sociais, mas se sente segura na escola. Outra preocupação da estudante é não repassar esse conteúdo. “Se a gente ficar espalhando vídeos que são falsos pode gerar medo e preocupação em outras pessoas. Tem gente que acredita.”

Medidas de reforço na segurança