BH: carro com defeito causa lentidão na Avenida Nossa Senhora do Carmo

Um veículo com problemas mecânicos causou um engarrafamento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte , na tarde desta quarta-feira (8/3).

A lentidão aconteceu entre o Trevo do Belvedere e a Rua Colômbia, em direção ao Centro. O caos no trânsito reflete na MGC-356 até na altura do trevo do BH Shopping.