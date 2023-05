BH: Colombiano que matou namorada há 29 anos ficará preso até extradição

O colombiano Jaime Henrique Saade Cormane, condenado por estuprar e matar a namorada Nancy Mariana , em 1994, deve chegar em Belo Horizonte nesta terça-feira (2/5) e será levado para a penitenciária Nelson Hungria, onde ficará à disposição do Ministério da Justiça até a extradição. Ele foi encontrado no município de Marechal Deodoro, em Alagoas, Nordeste do Brasil, na manhã de ontem.

Segundo o tenente-coronel Flávio Santiago, da Polícia Militar, a prisão foi efetuada em uma ação conjunta da PMMG e da Polícia Federal, que investiga o homem há anos. "Quando a PF entrou em contato, houve o cruzamento de dados para localizá-lo no município de Marechal Deodoro, em Alagoas, próximo à Praia do Francês", explica em coletiva.

Jaime foi preso enquanto voltava de um supermercado. Ele tentou fugir e resistiu à prisão, segundo a PM. Utilizando um nome falso desde que chegou ao Brasil, ele conseguiu falsificar documentos no interior do Amazonas e chamava-se Henrique dos Santos Abdala. Dessa forma, ele constituiu família no país e teve um filho, mas registrou a criança com seu nome verdadeiro. Assim, foi identificado que ele estava foragido no Brasil.

LEIA MAIS: Homem confunde peça de geladeira com cobra e chama bombeiros

Em 18 de abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela extradição de Jaime, agora ele ficará preso até que o Ministério da Justiça assine a deliberação.

Entenda

O crime ocorreu em 1994, na cidade de Barranquilla, na Colômbia, quando Nancy Mariana, uma jovem de 18 anos, saiu de casa acompanhada do então namorado, Jaime Saade, e nunca retornou. Ele estuprou a jovem e deu um tiro na cabeça. Nancy morreu depois dois dias no hospital.

Dois anos depois do assassinato, em 1996, Saade foi condenado pela Justiça por homicídio e estupro. A pena seria de 27 anos, em regime fechado. No entanto, o jovem desapareceu sem, aparentemente, deixar rastros. A Interpol, imediatamente, emitiu um mandado internacional contra o condenado, sem sucesso

Saade chegou a ser preso na época, utilizando documentos falsos, e ficou na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, por apenas nove meses. Ele foi libertado depois de receber alvará de soltura com revogação da prisão preventiva, expedido pela Justiça Federal.

Em julho de 2023 o tempo da sentença de Saade se completaria e, caso não fosse localizado e preso, ficaria livre das acusações.