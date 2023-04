BH começa a vacinar maiores de 18 anos com bivalente na próxima semana

A vacinação bivalente contra a COVID-19 de pessoas acima de 18 anos vai começar em Belo Horizonte , na próxima terça-feira (2/5). A ampliação do grupo acontece após orientação do Ministério da Saúde.

Até o momento, o público convocado engloba pessoas a partir de 60 anos, pessoas com 12 anos ou mais com alto grau de imunossupressão ou comorbidades, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente, indígenas e quilombolas.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a ampliação acontece apenas na próxima semana porque a administração pretende garantir, até sexta-feira (28/4), o imunizante necessário para o público considerado prioritário e que ainda não se vacinou. Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde, 33% dos convocados já procuraram os postos de vacinação.

Mesmo com a data definida, a PBH afirma que não possui imunizantes suficientes para vacinar todo o novo público. Descontando os moradores já convocados, o novo grupo possui 1,2 milhão de pessoas. Nesta terça-feira (25/4), a PBH contabilizou 104 mil doses da vacina bivalente.

“A grande procura pela vacina contra a meningite C – que termina na sexta-feira – e a convocação a partir desta quarta-feira (26/4) de crianças de 5 a 7 anos para o reforço da vacina da COVID-19 e do novo público para receber a dose contra a gripe, também é um fator que inviabiliza o chamamento de mais um público para vacinação imediata”, afirmou o poder executivo.

Minas Gerais

Até ontem, o Estado recebeu 2.876.160 unidades do imunizante. Desse total, 2.835.204 já foram distribuídas aos municípios mineiros. No entanto, a pasta não detalha a quantidade de doses enviadas para cada cidade. O repasse é feito por meio de uma rede que interliga as instâncias municipal, estadual e federal.

Desde o início da campanha de vacinação com a nova vacina, menos de 40% de todos os públicos convocados se imunizaram. Para a população de 80 anos ou mais, a cobertura ainda está em 15,9%; para as pessoas de 70 a 79 anos, 32,2%; e para o grupo de 60 a 69 anos, 36,7%”.