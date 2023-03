BH começa vacinação bivalente de idosos com 70 anos ou mais na 2ª (6/3)

A partir desta segunda-feira (6/3), idosos com 70 anos ou mais começam a receber a vacina bivalente da COVID-19 em Belo Horizonte. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo prefeito da capital, Fuad Noman.

A imunização, que teve início na última segunda-feira (27/2), restringia o público apenas para a população acima de 80 anos e imunossuprimidos. A mudança surpreendeu o público, que procurou os postos de saúde na esperança de receber o reforço.

A prefeitura alega que precisou escalonar a imunização no município, priorizando o público com 80 anos ou mais, por não ter recebido uma quantidade suficiente de doses do reforço. Foram recebidas apenas 72.684 doses, porém o público da primeira etapa chega a 272 mil.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para apurar se foram recebidas novas remessas do imunizante e aguarda retorno.

Belo Horizonte, no entanto, não foi a única cidade a alterar o cronograma da vacinação bivalente contra a COVID-19 por falta de doses. Contagem e Juiz de Fora enfrentam situação similar.

Vacina bivalente

A bivalente funciona como se duas vacinas fossem aplicadas ao mesmo tempo, e é a principal aposta das autoridades de saúde para proteger os grupos expostos a maior risco. Esse lote, em especial, traz a proteção contra as novas variantes da COVID-19, responsáveis pelas ondas mais recentes.

A distribuição das vacinas segue orientação do Ministério da Saúde através da Nota Técnica nº 1/2023. Serão contemplados, no primeiro momento, os grupos prioritários, em cinco fases:

Fase 1: pessoas com 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente.

Para receber o novo imunizante, a pessoa deve ter tomado ao menos duas doses da vacina monovalente (a mais comum), ter mais de 12 anos e pertencer a algum desses grupos. A aplicação é de responsabilidade dos municípios.