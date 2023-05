BH: confira previsão do tempo para semana

A chuva que caiu sobre Belo Horizonte nas primeiras horas de hoje (29/5) pode durar até quinta-feira (1º/6). Após quase um mês sem precipitações, a previsão é de tempo fechado na cidade, com chuvas isoladas pelos próximos dias e temperaturas mínimas na casa dos 16ºC, segundo o Climatempo.

O dia começou com clima frio nesta segunda-feira (29/5), mínima de 17,3°C e registros de chuva fraca em algumas regiões de Belo Horizonte. À noite, existe a possibilidade de voltar a chover na capital mineira, com previsão de precipitações de até 20mm nas próximas horas, conforme alerta da Defesa Civil.

Esse clima de inverno continua ao longo da semana. Os dias começam mais gelados, com mínima variando entre 13ºC e 16ºC, e as tardes terão um clima ameno, com a maior temperatura na casa dos 27ºC, segundo o Climatempo. A sensação térmica pode ser ainda mais baixa devido aos ventos, de intensidade fraca a moderada.

A terça-feira (30/5) tem previsão de temperatura máxima prevista de 25°C e mínima de 16°C. Sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. Os níveis de umidade relativa do ar giram em torno de 55% a 85%.

A máxima não deve passar dos 27ºC na quarta-feira (31/5), e o céu permanece nublado. Os pedestres podem manter o guarda-chuva na bolsa, porque a previsão é de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 15ºC.

O dia também amanhece com muitas nuvens na quinta-feira (1º/6) e assim deve permanecer ao longo de todo o dia, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima prevista é de 25°C e a mínima, 16°C.

Na sexta-feira (2/6), as chuvas devem dar uma trégua e o sol aparece, ainda encoberto por nuvens. A previsão, porém, é de uma madrugada mais fria, com mínima de 13ºC. À tarde, os termômetros marcam 26ºC.

Para o mês de maio, a chuva média é de 33mm em Belo Horizonte. Até o último domingo (28/5), choveu apenas 3% do que é esperado para o mês.

Previsão em Minas

A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas e trovoadas no Noroeste, Norte, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões de Minas, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.