BH: Corpo com pernas amarradas é encontrado carbonizado debaixo de viaduto

O corpo de um homem, de aparentemente 30 anos, foi encontrado carbonizado na madrugada deste sábado (6/5). Ele estava dentro de um carrinho de supermercado, debaixo do Viaduto Leste, no bairro Lagoinha, região Noroeste de BH.

Segundo a Polícia Militar, a chamada foi feita 00h40, por um funcionário da garagem do SAMU. Ele contou aos militares que um homem aparentando ser morador de rua tocou o interfone do local pedindo socorro, porque havia um corpo queimado próximo à região.

Ao chegar ao Viaduto Leste, a viatura encontrou o corpo carbonizado, com um lenço vermelho no pescoço e fios de cobre amarrando as pernas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou o tecido no pescoço e há hipótese dele ter sido estrangulado.

Moradores de rua disseram aos policiais que tem ocorrido furtos entre eles mesmos.

A PM ainda está à procura do autor desse crime e ainda não identificou a vítima.