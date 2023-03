BH: crianças terão aulas gratuitas de beach tennis no Viaduto das Artes

beach tennis para crianças e adolescentes de 7 a 11 anos. O Viaduto das Artes, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte , é um espaço idealizado pelo escultor Leandro Gabriel. O local, conhecido por aproximar o público do universo artístico e cultural, passará a oferecer aulas gratuitas depara crianças e adolescentes de 7 a 11 anos.

As aulas serão realizadas nos turnos da manhã e da tarde. Os alunos poderão optar por ter aula nas quartas, de 10h às 11h, ou nas quintas, quando terão duas opções: aulas de 14h às 15h ou de 15h às 16h.

A ideia surgiu a partir das próprias discussões com a comunidade, que reclamava não ter acesso a uma quadra. Foram questionamentos como esse que levaram Leandro a pesquisar e entender o esporte junto ao professor de Beach Tennis, Gabriel Buonincoutro (Gabas), que deu orientações sobre as medidas da quadra e areia própria. Uma parceria com o ViaShopping tornou possível a criação da quadra.

Para Leandro, a prática de esporte fortalece a integração social e a cooperação, incentiva a disciplina e o respeito. Além disso, pode melhorar a autoestima e reduzir a ansiedade.

Além da quadra, o espaço também conta com uma galeria de arte, ateliê, biblioteca e sala para oficinas: “Arte e esporte contribuem para criação de vínculos e abrem diversas possibilidades para crianças e jovens, o contato com o esporte e com as artes melhoram a autoestima e despertam o interesse por outros campos de conhecimento e são ferramentas importantes de transformação e inclusão social” pontuou Leandro.

