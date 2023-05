BH deve registrar a menor temperatura do ano na próxima semana

O fim de semana em Belo Horizonte será de temperaturas amenas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima na capital fica na casa dos 16ºC no sábado (13/5) e no domingo (14/5).

Hoje, a máxima prevista é de 26°C. O céu fica com muitas nuvens durante todo o dia e ainda há possibilidade de chuva isolada na parte da tarde e noite.

Amanhã, a máxima é de 27°C e o céu fica encoberto durante todo o dia.

A partir de terça-feira (16/5), os termômetros podem registrar o recorde de menor temperatura deste ano na capital. A temperatura mínima na capital vai sair de 17ºC e vai diminuindo a cada dia, até atingir 13ºC, na próxima segunda-feira (15/5). Depois disso, o frio vai ficar ainda mais intenso.

De acordo com o assessor técnico do Inmet, a mudança de temperatura é esperada. "É uma condição típica do outono", diz Claudemir de Azevedo. Apesar disso, as temperaturas atuais fogem do que costuma acontecer nesta estação. Os termômetros ainda registram altas temperaturas, e o clima segue úmido, concentrando 90% de umidade.

Previsão em Minas

Hoje, o Inmet indica céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Norte. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na Zona da Mata. Nas demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer.

No domingo, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Nas demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado.

Maria da Fé, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do estado, com 5ºC, de acordo com o Inmet. Foi a 15ª menor temperatura do país.