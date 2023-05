BH: dois ônibus são apreendidos em vistoria por causa de pneus carecas

Dois ônibus da linha 5503A (Goiânia A) foram apreendidos e levados para o pátio do Detran, por estarem em má conservação. Os veículos foram flagrados pela BHTrans e Guarda Municipal com os pneus carecas, nesta segunda-feira (29/5). Eles pertencem ao consórcio BH Leste.

Mais que o desconforto dos ônibus lotados na capital mineira, a segurança dos passageiros parece estar em risco. Em 58 dias, desde 1º de abril, foram registrados 15 acidentes envolvendo o transporte público, com 85 vítimas.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) tem intensificado a fiscalização de itens de segurança e licenciamento dos ônibus. Os veículos que não estão em condições adequadas de operação são autuados e têm as autorizações de tráfego recolhidas. Em alguns casos, são removidos para o pátio do Detran. Eles só podem voltar a operar depois da comprovação de que as irregularidades foram sanadas.