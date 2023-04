BH é a 4ª capital com mais mortes de ciclistas

Acesso rápido InternaçãoSinalizaçãoPrefeitura projeta mais 74km de cicloviasEmbriaguez pode ter sido o gatilho do desastre, aponta PRF A comoção pela morte do ciclista belo-horizontino Eduardo Lobato, de 41 anos, atingido por um motorista embriagado de 55, na manhã de sábado (1º/4), na BR-040, é ainda mais profunda entre quem pedala em Belo Horizonte . Uma dor que se multiplica entre adeptos das bicicletas na cidade, que é a quarta grande capital brasileira no ranking das que registraram maior número de mortes de ciclistas – ainda em alta nos últimos anos – e a segunda que mais interna feridos desse meio de transporte, a pior da Região Sudeste nos dois quesitos. De acordo com dados do Ministério da Saúde (confira o quadro), a taxa de mortes de ciclistas em BH foi de 0,55 por 100 mil habitantes em 2021, último dado consolidado disponível, abaixo apenas de Goiânia, Curitiba e Recife. Diante dos números, a Prefeitura de Belo Horizonte garante que vem investindo em ciclovias – atualmente são 105 quilômetros destinados a essa finalidade – e que mantém constante diálogo com representantes de ciclistas para definir ações que visem à segurança (leia mais nesta página).

Os dados do Ministério da Saúde foram filtrados pelas capitais nacionais de tráfego mais adensado, com população superior a 1 milhão de habitantes, e refletem também atendimentos a pessoas de suas regiões metropolitanas levadas para os hospitais referência. A taxa de mortes em relação à população foi maior em Belo Horizonte do que no Rio de Janeiro (0,11) e São Paulo (0,05), por exemplo.

Ao todo, foram registrados 14 óbitos de condutores de bicicleta na capital mineira em 2021. Entre as causas das mortes que puderam ser verificadas, 42,8% ocorreram após o ciclista colidir contra carros de passeio, 28,6% das vítimas perderam a vida se acidentando contra ônibus, e o mesmo percentual, de 28,6%, representa as colisões contra objetos fixos ou parados, muitas vezes após desvios para evitar trombar em outros veículos no trânsito e que terminam em batidas contra postes, meios-fios, por exemplo. Ou mesmo em veículos estacionados nas vias.

E essa é uma estatística que tem piorado com o tempo. Isso fica claro quando se compara os resultados de 2021 com a taxa de mortes dos 10 anos anteriores – de 2011 a 2020 –, que foi de 0,53, e a média de uma década atrás, que foi de 13,4 mortes todos os anos. Em 2020, foram 13 óbitos. O ano com mais mortes foi 2011, quando 20 ciclistas perderam suas vidas no trânsito da capital mineira.

Internação

As taxas de internações de ciclistas acidentados por 100 mil habitantes são expressivamente altas em Belo Horizonte na comparação com as demais capitais brasileiras com população superior a 1 milhão de habitantes. pessoas acidentadas que precisaram de internação são expressivamente altas em BH figura com o segundo pior lugar nacional, com taxa de 22,5 internados por ano, entre 2011 e janeiro de 2023, de acordo com números dos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A média é de 566,3 internações por ano, ou 16 ciclistas todos os dias – há casos de atendimentos de emergência e de internações de retornos em tratamentos continuados. Nesse ranking negativo, BH só perde para Goiânia, com taxa de 24,2 internações por 100 mil habitantes, ficando à frente de São Paulo (5,3), em sexto lugar, e do Rio de Janeiro (2,5), que está em oitavo nessa listagem.

Quando se procura saber dos motivos que mais levaram a internações de ciclistas nos hospitais do SUS da capital mineira – responsáveis também por grande parte do atendimento da Grande BH –, aparecem em primeiro lugar as batidas contra motocicletas, com 57,4% das causas determinadas. Em seguida, os traumatismos por colisão com objetos fixos ou parados, como postes ou veículos estacionados, responderam por 20,4%. Na terceira posição, aparecem as batidas contra automóveis de passeio, com 13%, sendo 12,8% pulverizado em várias outras causas.

Sinalização

Um dos coletivos de ciclistas belo-horizontinos com maior atuação em Belo Horizonte, justamente na preparação do ciclista para circular seguindo as regras de trânsito e de prevenção de acidentes, a Bike Anjos BH indica ser possível pedalar atualmente na capital mineira sem correr sérios riscos simplesmente com a observação da sinalização e respeito a todos os meios de transporte, incluindo as bicicletas.

“ Não considero arriscado pedalar em BH, contanto que ambas as partes (motoristas de automotores e ciclistas) se respeitem”, afirma Javert Denilson Bastos, de 56, que se desloca sobre duas rodas há 40 anos na cidade e nos últimos 10 integra o movimento Bike Anjos BH.