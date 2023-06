BH: guarda é afastado após denúncia de abordagem violenta em posto de saúde

Um agente da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte foi afastado temporariamente das atividades nas ruas após ser acusado de abordar de forma violenta uma mulher em frente ao centro de saúde Nossa Senhora de Fátima, no aglomerado da Serra, na região Centro-Sul da capital, nessa quarta-feira (31/5).

Conforme as imagens que flagraram a ação, o agente afastado derruba a mulher no chão e mantém o joelho apoiado sobre ela após a vítima não oferecer mais resistência. Nesse momento, uma das pessoas no local diz: “Algema, não faz isso, não”. A mulher teve uma convulsão, em decorrência de um quadro de epilepsia, e começou a se debater enquanto ainda era mantida imobilizada.