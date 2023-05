BH: homem morre atropelado por ônibus na Estação São Gabriel

Um homem, ainda não identificado, morreu atropelado por um ônibus dentro da Estação São Gabriel, no bairro Primeiro de Maio, na região Norte de BH. Ele ficou com a cabeça presa debaixo da roda do veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados. O óbito foi contatado no local.

Leia também: MG: morte de detento em penitenciária escancara possível guerra de facções A Polícia Militar (PM) está no local aguardando a finalização dos trabalhos da perícia da Polícia Civil. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi informada. No entanto, informações preliminares da PM indicam que o local estava muito das câmeras de segurança, não sendo possível indentificar de imediato a causa do acidente.

A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-MG), que informou que ainda não possui um posicionamento sobre o caso, mas que, em casos de atropelamento, é necessária aguardar o resultado da perícia.