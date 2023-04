BH: La Putaria muda nome para La Censura e ‘reabre’ na Savassi

A loja continuou em funcionamento com um aviso na porta, já que a placa foi proibida no ano passado. Em junho, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma decisão vetando a venda de alimentos com formato de genitais para menores de 18 anos, além de não permitir que conteúdos com referências pornográficas fossem expostos em vitrines.

'La Censura' ganhou um perfil no Instagram, no qual explica que as lojas brasileiras receberam o novo batismo. Os estabelecimentos fora do país, em Lisboa e Roma, permanecem como 'La Putaria'. O café de São Paulo, inclusive, já foi inaugurado em março deste ano com uma faixa preta com a palavra "censurado" cobrindo o desenho de um pênis entrelaçado.