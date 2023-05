BH: laboratório faz o 1º voo de drone para transportar amostras biológicas

O transporte de amostras biológicas para análises clínicas da rede de laboratórios Hermes Pardini será feito também por meio de drones em Belo Horizonte . O primeiro voo na capital mineira foi realizado na manhã desta terça-feira (2/5).

De acordo com o comunicado da rede de laboratórios, o drone terá um trajeto fixo entre o Hospital Biocor, em Nova Lima, para o Instituto Orizonti, no bairro Mangabeiras, onde há um Núcleo Técnico Hospitalar do Hermes Pardini (unidade produtiva de processamento e análise).

O trajeto foi desenvolvido levando em conta tanto a importância da agilidade no processamento de exames e entrega de resultados, quanto do ponto de vista da difícil mobilidade em locais de grande movimentação de transportes terrestres. Em um primeiro momento, apenas materiais não contaminantes deverão ser transportados pelo drone para serem realizadas as análises clínicas.

Serão transportadas amostras como testes do pezinho ou de cabelo para exames toxicológicos, coletas de raspados de unha e pele para análises de células, por exemplo. O drone poderá voar a cada uma hora e o percurso de 5km é feito em 10 minutos. O mesmo trajeto feito de carro duraria em torno de 25 minutos e podendo chegar a uma hora, nos horários de pico. Leia também: Drone vai transportar amostras biológicas em BH