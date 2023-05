BH: manifestantes fazem ato contra a exploração sexual de crianças

Além de mensagens contra a exploração sexual, as faixas pediam que apoiadores da causa buzinassem, o que foi atendido pelos motoristas. Apesar de o ato acontecer nas avenidas, o trânsito fluiu normalmente.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 , em 2021 foram notificados cerca de 50 mil casos de violência sexual (não letal) contra crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em todo o país.

A maioria desses casos, mais de 45 mil, foi registrada como estupro; outros 1,8 mil como pornografia infantil, além de 733 casos de exploração sexual — quando há utilização do corpo com o objetivo de satisfazer o desejo de terceiro. A exploração sexual (com fins comercial e/ou lucro) é uma das piores formas de trabalho infantil, conforme disposto no decreto 6.481, de 2008.