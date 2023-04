BH: motorista que atropelar animal sem prestar socorro será penalizado

Os motoristas que atropelarem animais em Belo Horizonte sem prestar socorro imediato poderão sofrer penalidade administrativa, que ainda será regulamentada por meio de decreto do Poder Executivo. A determinação expressa na Lei 11.486 sancionada pelo prefeito Fuad Noman (PSD) nessa terça-feira (25/4) e publicada hoje (26) no Diário Oficial do Município já está em vigor.