BH: Número de vítimas de acidentes de ônibus aumenta 30%

Belo Horizonte tem enfrentado um aumento no número de acidentes envolvendo ônibus, resultando em um crescente número de vítimas. De acordo com dados recentes do Hospital João XXVIII, desde o início de 2023, foram registrados 178 atendimentos a ocupantes de ônibus, o que representa uma média diária 30% maior em comparação ao ano passado, que totalizou 350 atendimentos. É importante ressaltar que essas informações englobam vítimas de acidentes de ônibus em geral, sem especificar o tipo de ônibus ou a natureza do acidente.

Nos últimos meses, a cidade tem observado um aumento significativo nos acidentes envolvendo o transporte coletivo. Desde o dia 1º de abril, foram contabilizados 13 acidentes, que resultaram em mais de 85 vítimas. Somente nesta quarta-feira (24/5), dois acidentes envolvendo ônibus foram registrados na capital. No bairro Goiânia, localizado na região Nordeste, um ônibus colidiu com um carro. Já na Avenida Antônio Carlos, um coletivo se envolveu em um acidente com um motociclista.

Esse aumento chama a atenção e coincide com o reajuste nas tarifas de transporte público, que ocorreu há cerca de um mês. Desde então, as passagens passaram de R$ 4,50 para R$ 6,00 na maioria das linhas em Belo Horizonte. Na época do aumento, muitos cidadãos manifestaram sua insatisfação, mencionando a demora, a precariedade dos ônibus e a superlotação como problemas recorrentes. "Esse valor é um absurdo. Já estava ruim quando era R$ 4,50", afirmou uma moradora.

Serviço continua precário

Apesar do aumento nos preços das passagens, a precariedade no serviço de transporte público é observada e contribui para um ambiente propício a incidentes. Segundo Paulo César da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTR-BH), o sucateamento da frota de ônibus da capital é um problema antigo. “A gente observa que é preciso um tempo hábil para fazer manutenções completas nesses ônibus. Estes veículos chegam a rodar até 20 horas por dia. É feita uma manutenção que não condiz com o desgaste diário deles”, disse em entrevista ao Estado de Minas.

Além disso, para Silva, o aumento do número de viagens e a falta de escuta das empresas e da prefeitura em relação aos trabalhadores também contribuem para esse cenário. “Mas muitas coisas contribuem. O trânsito, que tem uma frota de carros cada dia maior, tem menos pistas exclusivas. Tudo isso resulta num maior cansaço físico e mental para o trabalhador”, afirma.

LEIA: Virou rotina: mais dois acidentes de ônibus em BH nesta quarta-feira

Todos os usuários dos transportes coletivos de BH podem reclamar das condições que presenciarem por meio dos canais da prefeitura, no aplicativo PBH APP, pelo WhatsApp (31) 98472-5715 ou no portal de serviços (servicos.pbh.gov.br/servicos). É necessário que os passageiros indiquem o número da linha, o horário e, se possível, o número do veículo para melhor direcionar as equipes de fiscalização.

ACIDENTES DIA A DIA

Confira as ocorrências envolvendo ônibus registrados em BH e região desde abril

5 de abril – Micro-ônibus bate em poste e pega fogo no bairro Sion – 25 pessoas ficaram feridas

18 de abril – Move atropela e mata motociclista na Barragem da Pampulha – uma pessoa morreu

20 de abril – Ônibus pega fogo debaixo do viaduto do Anel Rodoviário – não houve feridos

1° de maio – Dois ônibus colidiram na Avenida Antônio Carlos, Bairro Novo Cachoeirinha –27 pessoas ficaram feridas

11 de maio – Ônibus pega fogo no Barreiro – ninguém ficou ferido

– Ônibus atropela duas pessoas no Centro de BH – duas pessoas ficaram feridas

15 de maio – Ônibus atropela mulher, que tem as pernas amputadas no acidente, em Ribeirão das Neves e morre

19 de maio – Batida entre dois ônibus do Move no Complexo da Lagoinha, Centro de BH – seis pessoas ficaram feridas

– Ônibus bate em caminhão, na Avenida das Américas, em Betim – sete pessoas ficaram feridas

23 de maio – Batida entre dois ônibus do Move, na Avenida Dom Pedro I, no Bairro Vila Clóris- 17 pessoas feridas, sendo que uma em estado grave e três presas às ferragens

– Ônibus do Move atropela mulher na Avenida Antônio Carlos, na estação São Francisco, Bairro Lagoinha – uma pessoa morreu

24 de maio – Batida entre ônibus do Move e um carro de aplicativo no bairro Goiânia- ninguém ficou ferido

– Batida entre moto e um ônibus, na Avenida Antônio Carlos- uma pessoa se feriu