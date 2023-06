BH: paciente que fugiu de internação em hospital é encontrado pela polícia

Um paciente que fugiu da internação no Hospital Risoleta Neves, na Região Norte de BH, no último dia 31, foi localizado pela Polícia Civil de Minas Gerais nessa segunda-feira (5/6). O homem, identificado por Glenio Glaydson Silva, deu entrada no Pronto-Socorro após cair da escada e impacto na cervical.

Segundo o hospital, o paciente chegou na UPA Norte no dia 27/5 e foi encaminhado para o Pronto-Socorro do Risoleta. Durante o atendimento ele não permanecia no leito e apresentava comportamento agitado, agressivo e se recusou a tomar medicação.

"Por várias vezes o paciente afirmou que queria deixar o hospital. A última vez que ele foi visto no leito foi no dia 30 de maio à noite, e, desde que foi identificado um tempo maior de ausência, a equipe iniciou uma busca por todo o Hospital para localizá-lo, sem sucesso . A Polícia foi acionada para registro de boletim de ocorrência", afirmam por meio de nota.

As buscas por Glenio duraram quase uma semana e, nesta terça-feira (6/6), a polícia informou que ele foi encontrado e encaminhado para internação na UPA São Benedito, em Santa Luzia.

Não há informação sobre o que ocorreu no período que ele passou desaparecido.