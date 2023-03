BH: polícia confirma prisão de mulher que matou a mãe e a filha de 10 anos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou na tarde desta quinta-feira (16/3) que Amanda Christina Souza Pinto, de 34 anos, foi presa em flagrante após confessar que matou a mãe Maria do Rosário de Fátima Pinto, de 67 anos, e a própria filha, de 10. Os corpos das vítimas foram encontrados nessa quarta-feira (15/3), no Bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher afirmou não ter tido motivação para os crimes e alegou que assassinou primeiro a mãe, nessa segunda (13/3), e depois a filha, na terça-feira (14/3). Ambas, segundo ela, morreram enforcadas. Os corpos foram velados na tarde desta quinta-feira (16/3) no Cemitério da Paz, Região Noroeste da capital.

Ainda segundo a PM, após os homicídios, Amanda tentou se matar por inalação de gás. Ela foi encontrada desacordada, com a cabeça dentro do forno, pelo Corpo de Bombeiros . Apesar da prisão confirmada, Amanda Christina segue internada no Hospital João XVIII sob escolta policial. Ao receber alta, ela será encaminhada ao sistema prisional, informou a Polícia Civil.

O crime

Segundo ela, a filha de 10 anos, que dormia em outro quarto, acordou e bateu na porta, perguntando o que estava acontecendo. Ela disse para a garota não abrir a porta, pois ela estaria “resolvendo um problema” com a avó da menina. Em seguida, Amanda cobriu o corpo da mãe com um lençol e ordenou que a filha fosse tomar café.

Na terça-feira (14/3), Amanda decidiu matar sua filha. A princípio ela teria tentado cortar os pulsos da criança, mas os ferimentos foram superficiais. Ela decidiu, então, matá-la da mesma forma como tinha feito com a avó da criança no dia anterior.

Amanda passou, então, a enforcar a garota por duas vezes, mas, segundo ela, a criança se debateu muito e resistiu. Por isso, a mulher amarrou a filha, usando uma calça, e passou a apertar seu pescoço até que ela parasse de respirar. Em seguida, Amanda deitou ao lado da garota e por duas vezes tentou se matar ingerindo remédios. Como isso não funcionou, no dia seguinte, ela vedou as frestas das portas da casa, colocou a cabeça dentro do forno de um fogão e ligou o gás.

“Não foi um simples enforcamento”, contesta familiar

Já Michelle Cardoso, tia da criança morta e cunhada da suspeita, explica que desde que o irmão morreu não recebia notícias da sobrinha. Os contatos cessaram por completo desde que a avó paterna da menina parou de dar dinheiro para Amanda. “Não recebia mensagem, não dava notícias, até chegar a bloquear a gente há pouco tempo”, disse.