BH recebe festival de torresmo neste feriadão de Tiradentes; confira

O festival itinerante de torresmo "Torresmofest", desembarcou em Belo Horizonte neste feriado prolongado e agita a tarde de sábado (22/4) com muito sabor na Praça José Mendes Júnior, bairro Lourdes, Região Centro Sul de BH.

Segundo Eduardo Bueno, organizador do Torresmofest, a ideia surgiu há quatro anos em São Paulo. "O festival nasceu em 2019 e rodamos muito tempo somente em São Paulo e o segundo estado que viemos foi Minas. Depois para o Rio e agora estamos no país todo. Já foram 240 edições realizadas".

Em média, 28 expositores participam da festa, com quitutes de carne suína e o tradicional torresmo de rolo. "A maioria dos expositores tem caminhão refrigerado para transportar, mas o fornecimento é abastecido pela região que estamos. Cerca de 10 toneladas de carne suína são vendidas em cada festival e temos a pretensão de realizar 110 edições este ano", explica Bueno.

Para os comerciantes, é uma boa oportunidade de enaltecer a comida brasileira, como diz Pedro Coldibelli, do Old Truck BBQ. O festival tem uma barraca mais gostosa que a outra, com a comida típica brasileira. A minha serve costela fogo de chão e torresmo de rolo. Mineiro é acostumado ao torresmo, mas a costela também está vendendo bastante", diz.

Para Cristiano Marcos, a temática do festival 'lembra infância', com gostos conhecidos no interior do estado. "Eu gosto muito dessas festas. São nossas raízes e me lembra da roça. Sou de BH, mas a família da minha mãe é toda do interior, então, minha criação foi muito em cima de fazendas, sempre viajávamos.Estava com minha esposa, Andrea, e meu filho, Cristiano Miguel, que queria experimentar tudo. Estou até pensando em voltar hoje mesmo ou amanhã", conta.

O Torresmofest acontece até amanhã (23/4), das 12h às 22h, na Praça José Mendes Júnior, próxima à Praça da Liberdade.

Na próxima semana, o festival estará em Betim, no Partage Shopping, de 28/4 a 1°/5.