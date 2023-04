BH registra o dia mais frio de 2023

Os próximos dias devem ficar sem mudanças bruscas de temperatura.

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir Azevedo, o registro de hoje é causado pelo ar frio que está sobre a Região Centro-Sul de Minas, "decorrente de um sistema de alta pressão", explica.

Mas para os amantes do frio, ainda não é o momento de tirar as blusas mais quentes do armário, já que os próximos dias devem se manter amenos. Nesta quarta-feira (12/4), a mínima também fica na casa dos 15°C e 16°C e máxima de 28°C, mas há tendência de elevação no fim de semana e previsão de chuva curta e isolada em BH.